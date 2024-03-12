В Новосибирске во второй декаде марта похолодает до −18 градусов

Холодать начнет с 20 марта. Ночная температура опустится до −13 градусов, а дневная до −6. На следующий день синоптики обещают ночью −18 градусов, а днем до −9. А вот уже 22 марта, температура пойдет на повышение. Ночью будет −17, днем — до минус 10 градусов.