В Новосибирске во второй декаде марта похолодает до −18 градусов

В Новосибирске с 20 чисел марта будет холодать. Как уточняют синоптики с сайта гисметео, во второй декаде первого весеннего месяца ожидается понижение температуры до −18 градусов.
Холодать начнет с 20 марта. Ночная температура опустится до −13 градусов, а дневная до −6. На следующий день синоптики обещают ночью −18 градусов, а днем до −9. А вот уже 22 марта, температура пойдет на повышение. Ночью будет −17, днем — до минус 10 градусов.
Стоит отметить, что почти всю декаду будут идти осадки в виде снега и дождя.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что учёные из Новосибирска разработали новый метод удаления раковой опухоли.