Губернатор Приангарья подписал закон, который ограничит работу «наливаек»

Ранее закон приняли областные парламентарии. Нормативный акт устанавливает, что в точке общественного питания, которая открыта в жилом доме, нужно иметь зал для обслуживания посетителей не менее 50 квадратных метров. Специалисты отмечали, что введение такой нормы приведёт к закрытию более 600 «наливаек», либо же они перепрофилируются в магазины.
Владельцы небольших заведений ранее пользовались лазейкой в законодательстве, когда, имея лицензию на общественное питание, в «наливайках» продавали алкоголь круглосуточно. Для магазинов же, расположенных в жилых домах, действует ограничение: торговать спиртным в них можно только до 21:00. На бесконтрольную продажу алкоголя в псевдо-кафе и, как следствие, на распитие по ночам алкоголя и непристойное поведение посетителей заведений властям неоднократно жаловались жильцы многоквартирных домов по всей Иркутской области.
Закон, подписанный губернатором, вступит в силу с 1 сентября этого года.
Как сообщалось ранее, в скором будущем в Заксобрание региона внесут законопроект, который ограничит время работы баров и ресторанов, расположенных в жилых домах. Сейчас они могут работать круглосуточно.