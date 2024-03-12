Губернатор Приангарья подписал закон, который ограничит работу «наливаек»

Владельцы небольших заведений ранее пользовались лазейкой в законодательстве, когда, имея лицензию на общественное питание, в «наливайках» продавали алкоголь круглосуточно. Для магазинов же, расположенных в жилых домах, действует ограничение: торговать спиртным в них можно только до 21:00. На бесконтрольную продажу алкоголя в псевдо-кафе и, как следствие, на распитие по ночам алкоголя и непристойное поведение посетителей заведений властям неоднократно жаловались жильцы многоквартирных домов по всей Иркутской области.