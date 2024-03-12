Мэр Иркутска провел открытый диалог с участниками «Движения Первых»

— Был рад пообщаться с ребятами, узнал о том, чем они планируют заниматься, какие проекты намерены реализовать. Ответил на вопросы. Кроме того, мы провели для них экскурсию в Информационно-туристскую службу. Там участники узнали о национальных проектах, познакомились с роботами-гидами, — говорит Руслан Болотов.