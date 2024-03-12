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Овощи из Хабаровского края будут выращивать в ДНР

В марте уже поступило 30 килограммов семян.
Источник: Комсомольская правда

В Донецкой Народной Республике планируют выращивать овощи из Хабаровского края. В частности, территорию обеспечат местными огурцами и помидорами.

На днях волонтеры Молодежного совета хабаровского Управления Росррестра работали на сортировке гуманитарной помощи на складе в краевой столице. Помощь для участников СВО и мирного населения приходит со всего региона в разных коробках и пакетах.

— Это средства гигиены, одежда, продукты, другие необходимые вещи. Наша задача — отсортировать, упаковать все в стандартные коробки, чтобы упростить доставку грузов в зону СВО, — рассказал активист Молодежного совета Владислав Панин.

Работать ребятам нужно быстро: в марте в сортировочный центр поступил первый груз из 30 килограммов семян овощей. Это новинки высокоурожайных сортов фасоли, огурцов и томатов, которые вывели специалисты местного НИИ. Семена жители Дебальцево получат до начала посевной.