Овощи из Хабаровского края будут выращивать в ДНР

В Донецкой Народной Республике планируют выращивать овощи из Хабаровского края. В частности, территорию обеспечат местными огурцами и помидорами.
На днях волонтеры Молодежного совета хабаровского Управления Росррестра работали на сортировке гуманитарной помощи на складе в краевой столице. Помощь для участников СВО и мирного населения приходит со всего региона в разных коробках и пакетах.
— Это средства гигиены, одежда, продукты, другие необходимые вещи. Наша задача — отсортировать, упаковать все в стандартные коробки, чтобы упростить доставку грузов в зону СВО, — рассказал активист Молодежного совета Владислав Панин.
Работать ребятам нужно быстро: в марте в сортировочный центр поступил первый груз из 30 килограммов семян овощей. Это новинки высокоурожайных сортов фасоли, огурцов и томатов, которые вывели специалисты местного НИИ. Семена жители Дебальцево получат до начала посевной.