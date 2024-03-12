Бесплатную транспортную карту могут получить хабаровские пенсионеры

Также на площадках викторины молодежь в возрасте от 18 до 35 лет может получить бесплатные билеты в кинотеатры. Для участия в акции, как и для участия в викторине, необходимо предъявить паспорт. Для удобства участников билеты в кинотеатр напечатаны с открытой датой. Поход в кино можно планировать с 1 апреля по 31 мая.