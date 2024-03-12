Бесплатную транспортную карту могут получить хабаровские пенсионеры, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Карта будет действовать с 1 мая по 1 июня, ею можно воспользоваться в троллейбусах № 1, 2, 3, в трамваях № 1, 2, 5 и в автобусах № 28, № 1 Л, № 1С, а также на некоторых других маршрутах.
Получить карту можно с 15 по 17 марта на площадках викторины «Всей семьей 27», предъявив пенсионное удостоверение или паспорт. По карте можно совершить 10 поездок.
Всего будет выпущено 120 тысяч транспортных карт для пенсионеров.
«Период работы карты с 1 мая по 1 июня выбран не случайно. В это время происходит не только открытие дачного сезона, но и череда важных праздников, в которых ветераны будут принимать участие — это и 1 мая, и празднование Дня Победы, и 166-летие Хабаровска», — объяснил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Также на площадках викторины молодежь в возрасте от 18 до 35 лет может получить бесплатные билеты в кинотеатры. Для участия в акции, как и для участия в викторине, необходимо предъявить паспорт. Для удобства участников билеты в кинотеатр напечатаны с открытой датой. Поход в кино можно планировать с 1 апреля по 31 мая.