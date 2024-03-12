С районов Китая на Приморье движется циклон с фронтальными разделами

В предстоящую ночь на среду, 13 марта, в Приморье ожидается морозная погода, сообщает ИА PrimaMedia. По данным Примгидромета, осадков не ожидается, а вот минимальные температуры понизятся на 3−5 градусов по сравнению с предыдущими значениями.