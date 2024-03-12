С районов Китая на Приморье движется циклон с фронтальными разделами

В предстоящую ночь на среду, 13 марта, в Приморье ожидается морозная погода, сообщает ИА PrimaMedia. По данным Примгидромета, осадков не ожидается, а вот минимальные температуры понизятся на 3−5 градусов по сравнению с предыдущими значениями.
Днем в среду гребень антициклона разрушится, а с районов Китая к западным границам Приморья подойдет циклона с фронтальными разделами.
«Но обойдется без осадков и по-весеннему тепло», — уточнили синоптики.
В четверг и пятницу, 14 и 15 марта, над территорией Приморья переместится серия неглубоких циклонов, вызывая местами небольшой снег преимущественно в северных районах. Ночные морозы ослабеют, −3…-18 °С, днем +5…+12 °С, при снеге около 0.
Во Владивостоке, к слову, на неделе существенных осадков ждать не стоит. До середины недели в дальневосточной столице тепло и ясно — до +2…+5 °С.
«В последние два рабочих дня температурный фон как ночью, так и днем повысится на 2−4 градуса», — отметили метеорологи.