Кузбасские следователи проверят, кусала ли бездомная собака ребёнка в Новокузнецке и как обстоит ситуация с бродячими животными в городе. Накануне в соцсетях появилось сообщение от жительницы, которая заявила о нападении животного по ул. Белинского.