Кузбасские следователи проверят, кусала ли бездомная собака ребёнка в Новокузнецке и как обстоит ситуация с бродячими животными в городе. Накануне в соцсетях появилось сообщение от жительницы, которая заявила о нападении животного по ул. Белинского.
Правоохранители возбудили похожее уголовное дело в Белове на прошлой неделе. В соцсетях жители писали о той же проблеме (нападении животных на детей). По результатам проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Пока следователи устанавливают обстоятельства случившегося в обоих городах.
Надо отметить, что опасность для кузбасских детей представляют не только бродячие псы. Так, в начале года кавказская овчарка насмерть загрызла 4-летнюю девочку в Беловском районе. Подробности ЧП — в материале kuzbass.aif.ru.