Лидер преступной группировки «Трифоновские» Александр Ясин предстанет перед судом

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении лидера ОПГ «Трифоновские» Александра Ясина. Он обвиняется в бандитизме, убийстве, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ и неуплате налогов в особо крупном размере, сообщили ИА PrimaMedia в региональном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, Ясин участвовал, а впоследствии и руководил во Владивостоке преступной группировкой. Банда занималась убийствами, вымогательствами, незаконно присваивала себе имущество различных организаций. Сам фигурант обвиняется в двух убийствах.
«Так, в 2003 году, являясь совладельцем научно-исследовательского судна “Академик Виноградов”, решил убить другого совладельца для последующего самостоятельного ведения предпринимательской деятельности, связанной с судном. Обвиняемым был разработан план убийства и поручено его выполнение другим членам банды. 17 января 2003 года фигурант пригласил потерпевшего в кафе на улице Спортивная в городе Владивостоке. После встречи в ночь на 18 января 2023 года потерпевший уехал в направлении своего дома по улице Мира садоводческого товарищества “Иволга” в Надеждинском районе, где был убит из огнестрельного оружия. После совершения убийства тело потерпевшего было вывезено в безлюдное место и сожжено», — сообщают в управлении Следственного комитета.
Также Ясин обвиняется в том, что в 2005 году по его указанию возле дома по улице Ильичева во Владивостоке был похищен представитель другой преступной группы. Мужчину отвезли в гаражный бокс, где он был убит.
Помимо этого, Ясину, который также был учредителем ООО «БУШЕ», вменяют неуплату налогов в размере не менее 181 млн рублей. Организация занималась сдачей в аренду торговых объектов и помещений. На имущество и денежные средства обвиняемого наложен арест на общую сумму 236 млн рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.