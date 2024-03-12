Лидер преступной группировки «Трифоновские» Александр Ясин предстанет перед судом

«Так, в 2003 году, являясь совладельцем научно-исследовательского судна “Академик Виноградов”, решил убить другого совладельца для последующего самостоятельного ведения предпринимательской деятельности, связанной с судном. Обвиняемым был разработан план убийства и поручено его выполнение другим членам банды. 17 января 2003 года фигурант пригласил потерпевшего в кафе на улице Спортивная в городе Владивостоке. После встречи в ночь на 18 января 2023 года потерпевший уехал в направлении своего дома по улице Мира садоводческого товарищества “Иволга” в Надеждинском районе, где был убит из огнестрельного оружия. После совершения убийства тело потерпевшего было вывезено в безлюдное место и сожжено», — сообщают в управлении Следственного комитета.