Снятый в Хабаровском крае мультсериал покажут в Македонии

Жители Македонии смогут увидеть мультсериал «Спина к спине» (0+), который создали в Хабаровском крае. Над ним трудились сотрудники анимационной студии «Мечталет».
Мультфильм рассказывает о тайной жизни детских рюкзачков. Пока не видят хозяева, они смотрят кино, читают книжки и изучают свою историю от древности до современности. Также они принимают участие в конкурсе талантов.
Сейчас мультфильм переведен на несколько языков и доступен для жителей ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта, Алжира, Катара, стран СНГ, Китая и Таиланда. В марте его увидят македонцы. А пока студия ведет переговоры с другими странами, сериал переводят на английский, киргизский языки, скоро появится и арабская версия.
— В настоящее время «Мечталет» занимается развитием сразу нескольких проектов: анимационный сериал «Спина к спине» для дошкольного возраста, сериал о животных для более старшей аудитории, полнометражный фильм «Невельской» (12+) о знаменитом исследователе Дальнего Востока и короткометражная лента о рутинной жизни человека, — рассказали в министерстве культуры Хабаровского края.
В феврале было решено, что российское минкультуры окажет содействие студии «Мечталет», а правительство поддержит «Анимационный кластер Хабаровского края».