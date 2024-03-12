Снятый в Хабаровском крае мультсериал покажут в Македонии

Сейчас мультфильм переведен на несколько языков и доступен для жителей ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта, Алжира, Катара, стран СНГ, Китая и Таиланда. В марте его увидят македонцы. А пока студия ведет переговоры с другими странами, сериал переводят на английский, киргизский языки, скоро появится и арабская версия.