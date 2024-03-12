Красноярцы назвали самый продуктивный для работы день

Зимой также проще работается людям на «удаленке» — 21%. Персонал на гибридном графике чаще утверждает, что пик продуктивности приходится на весну (16%). Работающие на территории работодателя и персонал на гибридном графике уверены, что лучше всего трудятся по средам (22 и 25% соответственно).