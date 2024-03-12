Проще всего в Приангарье найти работу медикам и работникам автобизнеса

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 0,6 процентных пунктов, что свидетельствует об усилении дефицита кадров. Нормой считается баланс в 4 — 7,9 резюме на вакансию. Среди наиболее дефицитными в Иркутской области являются специалисты из сфер медицины, автобизнеса, производства, розничной торговли, сельского хозяйства и строительства. Эти работники испытывают меньше всего сложностей при поиске работы.