В Кировском районе Кемерова рекультивируют полигон за 72 млн рублей

Как сообщает правительство Кузбасса, в Кировском районе Кемерова ликвидировуют полигон твердых бытовых отходов площадью 7,2 га. На это выделят 72 млн рублей из бюджетов разных уровней.
Первый технический этап рекультивации объекта завершится 15 мая. Уже построили наблюдательные скважины, прокачку существующей скважины, провели рекультивацию участков складирования отходов, устроили водопропускную трубу и водоотводные канавы, дренажную систему участка и т. д. Второй биологический этап рекультивации закончат к сентябрю.
Также в 2024 году Кузбасс подключится к федеральному проекту «Генеральная уборка», направленному на ликвидацию объектов негативного воздействия на окружающую среду (НВОС). В Кемеровской области выявлено 17 таких объектов, перечень которых отправили в Росприроднадзор для их рассмотрения и включения в проект.
Мы писали, что в феврале с золотодобытчика, загрязняющего таштагольскую реку, взыскали 1,9 млн.