В Кировском районе Кемерова рекультивируют полигон за 72 млн рублей

Также в 2024 году Кузбасс подключится к федеральному проекту «Генеральная уборка», направленному на ликвидацию объектов негативного воздействия на окружающую среду (НВОС). В Кемеровской области выявлено 17 таких объектов, перечень которых отправили в Росприроднадзор для их рассмотрения и включения в проект.