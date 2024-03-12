В Хабаровском крае закрыли две ледовые переправы

В Хабаровский край пришла весна, и в регионе днем стало значительно теплее. Лед на водоемах тает, в связи с этим было принято решение закрыть две ледовые переправы. Ездить по ним сейчас очень опасно, так как дороги стали менее прочными.
Речь идет о переправах в районе имени Лазо и в Амурском районе.
— С 11 марта запрещено движение по переправе в районе имени Лазо через реку Матай в четырех километрах от поселка Долми, 96 квартал Лазовского участкового лесничества Хорского лесничества. С 12 марта прекратила работу переправа через реку Амур в Амурском районе, соединявшая Амурск и село Вознесенское, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Теперь выезжать на них запрещено. Тем временем в регионе продолжают действовать 28 переправ: шесть — в Ульчском районе, пять — в районе имени Полины Осипенко, по четыре — в Аяно-Майском и Охотском районах, три — в Николаевском районе, по две — в Хабаровском районе и районе имени Лазо и по одной — в Комсомольском и Верхнебуреинском районах.