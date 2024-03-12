В Хабаровском крае закрыли две ледовые переправы

Теперь выезжать на них запрещено. Тем временем в регионе продолжают действовать 28 переправ: шесть — в Ульчском районе, пять — в районе имени Полины Осипенко, по четыре — в Аяно-Майском и Охотском районах, три — в Николаевском районе, по две — в Хабаровском районе и районе имени Лазо и по одной — в Комсомольском и Верхнебуреинском районах.