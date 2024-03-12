Сорок тысяч лет подо льдом: в Челябинск приехал мамонтенок Люба

В вечной мерзлоте Люба провела около 42 тысяч лет до того, как ее обнаружил ямальский оленевод. Мамонтенку на момент гибели было лишь около месяца — как установили палеонтологи, она провалилась в болото и захлебнулась. Своей уникальной сохранностью мумия обязана не только вечной мерзлоте, но и кисломолочным бактериям, которые содержались в болотной воде, — благодаря им, кожные покровы и даже несколько частичек шерсти дошли до нас почти в первозданном виде. Находка позволила палеонтологам сделать и другие открытия.