Сорок тысяч лет подо льдом: в Челябинск приехал мамонтенок Люба

Найденный в 2007 году на полуострове Ямал мамонтенок Люба — самая хорошо сохранившаяся мумия детеныша мамонта. Таких находок за все время было сделано всего три: две других — мамонтенок Дима и мамонтенок Маша — были найдены еще в 1970—1980-х гг. Мумию Любы обнаружил в вечной мерзлоте на берегу реки Юребей оленевод Юрий Худи.
После завершения исследований она стала экспонатом Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса имени Ивана Шемановского в Салехарде. За 17 прошедших с момента находки лет мамонтенок побывал в США и Канаде, Великобритании и Австралии, в Японии и Гонконге, и много путешествовал по России.
Челябинск — 17-й по счету российский город, где Люба будет выставлена. Она станет центральным экспонатом выставки «Долгий сон мамонтенка Любы», монтаж которой в эти дни идет в Государственном историческом музее Южного Урала.
В вечной мерзлоте Люба провела около 42 тысяч лет до того, как ее обнаружил ямальский оленевод. Мамонтенку на момент гибели было лишь около месяца — как установили палеонтологи, она провалилась в болото и захлебнулась. Своей уникальной сохранностью мумия обязана не только вечной мерзлоте, но и кисломолочным бактериям, которые содержались в болотной воде, — благодаря им, кожные покровы и даже несколько частичек шерсти дошли до нас почти в первозданном виде. Находка позволила палеонтологам сделать и другие открытия.
— На всех наскальных рисунках заметно, что у мамонтов имелся жировой горб. Но ранее было неизвестно, вырастал ли он с возрастом, либо же это был врожденный орган. У Любы хорошо заметен этот жировой горбик, который принимал участие в терморегуляции организма, — рассказала старший научный сотрудник музея в Салехарде Галина Карзанова, — Также ученые выяснили, что как и современные слонята, детеныши мамонта употребляли в пищу помет матери, чтобы сформировать микрофлору кишечника. Анализ ДНК показал, что Люба принадлежит к той ветви мамонтов, которые мигрировали в Северную Америку и затем вернулись на историческую родину.
Помимо истории обнаружения и исследования собственно мумии мамонтенка, выставка расскажет о традиционных ямальских верованиях и культуре народов Крайнего Севера. Все это тесно связано с историей главного экспоната.
— По представлениям коренного населения Ямала, существует три мира — средний, в котором живут люди, верхний и нижний. Мамонты, по их верованиям, живут в нижнем мире, вместе с духами. И когда люди что-то берут из нижнего мира — бивни мамонтов, которые идут на поделки, как раз самый наглядный пример — то полагается вернуть что-то взамен. После обнаружения мамонтенка Любы на месте, где это произошло, потом был принесен в жертву олень, — рассказала Галина Карзанова.
Вместе с мамонтенком Любой посетителям выставки покажут свыше 130 предметов из собрания музея в Салехарде. Прежде всего это этнографические экспонаты — предметы шаманского культа, связанного в том числе с мамонтами: тотемные фигурки, предметы одежды, украшения. Будут представлены и экспонаты из палеонтологической коллекции Государственного исторического музея Южного Урала.
Выставка «Долгий сон мамонтенка Любы» откроется для посетителей 15 марта в выставочном зале в западной башне музея и будет работать до 23 июня.