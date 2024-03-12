Дрифтеры Владивостока открыли сезон первыми административками

Личности гонщиков установили: это 28-летний и 23-летний местные жители. На них составили административные протоколы по статьям об управлении автомобилем, не зарегистрированном в установленном порядке, об управлении автомобилем без документов и об отсутствии страховки. Также из-за грубого нарушения ПДД следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Санкция этой статьи предполагает заключение до 7 лет.