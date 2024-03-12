Дрифтеры Владивостока открыли сезон первыми административками

Три автомобиля занимались дрифтом на Океанском проспекте во Владивостоке 8 марта — на водителей составили административные протоколы, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.
Гонки с дрифтом по Океанскому проспекту засняли очевидцы и выложили в сеть. Опасные манёвры совершали автомобили Toyota Chaser, Nissan Laurel и «Жигули». Видео заинтересовало сотрудников Госавтоинспекции.
Личности гонщиков установили: это 28-летний и 23-летний местные жители. На них составили административные протоколы по статьям об управлении автомобилем, не зарегистрированном в установленном порядке, об управлении автомобилем без документов и об отсутствии страховки. Также из-за грубого нарушения ПДД следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Санкция этой статьи предполагает заключение до 7 лет.
Третьего участника незаконного заезда ещё ищут.
Напомним, 1 марта по улице Некрасовской во Владивостоке дрифтер гонял со скоростью 110 км/ч.