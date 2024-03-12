Депутаты состязались в приготовлении блинов в Иркутске

Состязания в приготовлении блинов прошли между спикером думы Ангарска Александром Городским, депутатом Заксобрания Федором Саломатовым и председателем думы Иркутска Евгением Стекачевым. Об этом председатель думы сообщает в своем телеграм-канале.
— В качестве строго жюри были представители старшего поколения. Они делились секретами приготовления самых вкусных блинов, дегустировали наши шедевры и выбирали лучших, — говорит депутат.
Федор Саломатов приготовил блины на кефире. Александр Городской — на сыворотке. А Евгений Стекачев сделал блюдо по семейному рецепту.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что праздничные мероприятия в честь Масленицы прошли в Братске.