В Красноярске 12 марта снова завоют сирены

Проверка систем оповещения запланирована на 12 марта. Звуковые сообщения можно будет услышать с 11:00 до 11:30. Об этом сообщают в Службе спасения Красноярского края.
«Проверка системы оповещения населения пройдет путем передачи сигнала гражданской обороны “ВНИМАНИЕ ВСЕМ!” и речевым сообщением: “Проводится проверка готовности систем оповещения населения”, — сказано в сообщении.
В ведомстве уточняют, что проверка 12 марта заденет 28 точек звукового оповещения в Красноярске, а также еще в 8 районах края и 5 городах.
«Просим граждан сохранять спокойствие и никаких действий не предпринимать», — добавили в Службе спасения.