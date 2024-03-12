Более 50 красноярцев пострадали от укусов сусликов в 2023 году

В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали, что в прошлом году от укусов сусликов пострадали более 50 человек. В ведомстве напомнили, что безобидные с виду зверьки могут быть весьма агрессивны, особенно после зимней спячки. Поэтому стоит быть очень осторожными пытаясь сфотографировать или угостить их. А еще суслики могут являться переносчиками различных инфекционных заболеваний.