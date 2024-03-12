Всё коту масленица: по Владивостоку курсирует блиномобиль

Во Владивостоке в преддверии Масленицы запустили оригинальный проект — блиномобиль в сопровождении веселых скоморохов. С 12 марта этот необычный транспорт будет курсировать по улицам города, приглашая всех желающих на предстоящие гуляния, сообщает ИА PrimaMedia.
Цель инициативы — поднять настроение жителям и гостям города, создавая атмосферу веселья и радости. Блиномобиль совершит небольшие остановки в различных локациях города, где каждый сможет не только пообщаться с участниками праздника, но и получить небольшой подарок, а также услышать забавные шутки и прибаутки.
Даты рейсов блиномобиля: 12, 13, 15, 16 марта. Отправление — в 11:00.
Напомним, масленичная неделя началась в понедельник, 11 марта. Во Владивостоке в честь старинного народного праздника подготовили яркую и насыщенную программу (0+) с хороводами, старинными обрядами, песнями и забавами.