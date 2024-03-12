Всё коту масленица: по Владивостоку курсирует блиномобиль

Цель инициативы — поднять настроение жителям и гостям города, создавая атмосферу веселья и радости. Блиномобиль совершит небольшие остановки в различных локациях города, где каждый сможет не только пообщаться с участниками праздника, но и получить небольшой подарок, а также услышать забавные шутки и прибаутки.