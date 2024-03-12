Тропа скворечников и площадка для релакса: каким быть новому парку во Владивостоке

Во Владивостоке прошли новые общественные обсуждения по благоустройству парка на улице Кирова, 116. Он занял третье место по итогам рейтингового голосования за объекты благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». На этот раз местным жителям представили предварительный проект общественного пространства, сообщает ИА PrimaMedia.
В актовом зале 58-й школы собрались местные жители, авторы проекта и главный архитектор городской дирекции общественных пространств Лилия Гиззятова. Кстати, сам проект был создан на основе пожеланий горожан во время предыдущих слушаний в сентябре 2023 года. Местные жители просили сохранить зеленые насаждения и создать комфортные пешеходные дорожки.
Как рассказал один из авторов проекта Петр Сахаров, главная особенность территории заключается в его рельефе: здесь холмы, овраги и несколько ручьев. Поэтому авторы постарались максимально использовать природные особенности территории и при этом сделать парк комфортным для всех жителей. Ключевым объектом проекта станут пешеходные дорожки через овраг в виде пандусов на сваях. Такой вариант просили сами жители — в районе проживает много маломобильных граждан, и парк должен быть удобен для передвижения инвалидов-колясочников.
Новый парк должен стать местом для полноценного отдыха горожан, поэтому здесь предусмотрели отдельную площадку для релакса. А любители пеших прогулок смогут пройтись по «тропе скворечников». Извилистые дорожки парка обусловлены желанием жителей сохранить каждое дерево.
Для защиты от вандалов в парке будет размещена целая сеть камер видеонаблюдения, от которой не скроется ни один участок нового пространства.
Жители дома № 116 заострили внимание на удобных подходах к жилому зданию. Архитекторы предложили два варианта маршрута: короткий для жителей дома, и длинный, в обход дома для всех жителей района. Единого мнения по этому вопросу не было — люди хотят и ели на придомовой территории сохранить, и в то же время сократить путь, поэтому эта часть проекта еще будет дорабатываться.
Напомним, по итогам рейтингового голосования 2023 года за строительство нового парка на улице Кирова проголосовали почти 10 тысяч горожан. На реализацию проекта выделено 73 млн рублей. К работам по благоустройству парка специалисты приступят летом.