Тропа скворечников и площадка для релакса: каким быть новому парку во Владивостоке

Как рассказал один из авторов проекта Петр Сахаров, главная особенность территории заключается в его рельефе: здесь холмы, овраги и несколько ручьев. Поэтому авторы постарались максимально использовать природные особенности территории и при этом сделать парк комфортным для всех жителей. Ключевым объектом проекта станут пешеходные дорожки через овраг в виде пандусов на сваях. Такой вариант просили сами жители — в районе проживает много маломобильных граждан, и парк должен быть удобен для передвижения инвалидов-колясочников.