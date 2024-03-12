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Жители Красноярского края жалуются на цветочные магазины

После 8 Марта красноярцы жалуются в Роспотребнадзор на проблемы с заказанными цветами.
Источник: Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю

Жители Красноярского края жалуются на цветочные магазины. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве получили десятки жалоб от клиентов магазинов, которые оказались разочарованны цветочными магазина к 8 Марта. Например, интернет-магазины не справлялись с доставкой заказов вовремя.

Некоторые покупатели хотели отказаться от товара, но столкнулись с трудностями при возврате средств. В некоторых случаях присылали несвежие цветы либо не соответствовавшие заказу.

В Роспотребнадзоре работают над каждым обращением и выясняют обстоятельства.

В ведомстве советуют перед покупкой товаров в интернет-магазине ознакомиться с его репутацией и отзывами.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказывали, можно ли вернуть не подошедшее по размеру кольцо.

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