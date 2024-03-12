Жители Красноярского края жалуются на цветочные магазины. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
В ведомстве получили десятки жалоб от клиентов магазинов, которые оказались разочарованны цветочными магазина к 8 Марта. Например, интернет-магазины не справлялись с доставкой заказов вовремя.
Некоторые покупатели хотели отказаться от товара, но столкнулись с трудностями при возврате средств. В некоторых случаях присылали несвежие цветы либо не соответствовавшие заказу.
В Роспотребнадзоре работают над каждым обращением и выясняют обстоятельства.
В ведомстве советуют перед покупкой товаров в интернет-магазине ознакомиться с его репутацией и отзывами.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказывали, можно ли вернуть не подошедшее по размеру кольцо.