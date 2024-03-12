В Приморье самка ската, живущая восемь лет без самца, принесла потомство

ВЛАДИВОСТОК, 12 мар — РИА Новости. Самка красного хвостокола, которая уже восемь лет живет в Приморском океанариуме во Владивостоке без самца, принесла потомство, сообщили в учреждении.
«Три красных хвостокола Hemitrygon akajei (надотряд скатов) родились в Приморском океанариуме. Редкий случай оплодотворения без самца (партеногенез) внутри данного вида мало изучен. Поэтому появление на свет малышей вызвало удивление даже у опытных биологов», — говорится в релизе.
В океанариуме РИА Новости уточнили, что всего у них живут четыре самки хвостокола, привезенные с Тайваня.
«Потомство принесла одна самка. Все детеныши — также самки», — сказал собеседник агентства.
Как рассказали в океанариуме, у детенышей разный характер: одна девочка очень любопытная и активная, две другие — значительно спокойнее.
Скаты быстро растут, за два-три года достигают взрослых размеров — 60−80 сантиметров в диаметре. Отличительная особенность хвостоколов — ядовитый шип на хвосте. У новорожденных скатов он плотно прижат к хвосту и спрятан за специальной кожной оболочкой.