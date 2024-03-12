В Приморье самка ската, живущая восемь лет без самца, принесла потомство

ВЛАДИВОСТОК, 12 мар — РИА Новости. Самка красного хвостокола, которая уже восемь лет живет в Приморском океанариуме во Владивостоке без самца, принесла потомство, сообщили в учреждении.

«Три красных хвостокола Hemitrygon akajei (надотряд скатов) родились в Приморском океанариуме. Редкий случай оплодотворения без самца (партеногенез) внутри данного вида мало изучен. Поэтому появление на свет малышей вызвало удивление даже у опытных биологов», — говорится в релизе.

В океанариуме РИА Новости уточнили, что всего у них живут четыре самки хвостокола, привезенные с Тайваня.

Он отметил, что ученые также рассматривают версию того, что самка была оплодотворена еще до поступления в Приморский океанариум. Такая «отложенная беременность» встречается у скатов и акул.