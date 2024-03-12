На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 12 марта

Р-21 «Кола»:
км 88 — км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;
км 12−260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
км 51,53,55,64 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;
км 121,122,134,145,170 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.
М-10 «Россия»:
км 593−674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
км 35 — км 135 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;
км 106−149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда»:
км 331−531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
км 47−100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка дорожных знаков;
км 54−64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
подъезд к г. Выборг № 2 км 0−2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи, уборка мусора.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
км 0−48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи;
А-181 «Магистральная»:
км 0−30, км 100−123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
км 0−123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером;
А-121 «Сортавала»:
км 10−12 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
км 27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка шумозащитного экрана;
км 42−43 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером;
км 2−145 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;
км 48−71 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;
км 80−120 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.
Р-23 «Псков»:
км 49−50 ограничение скорости движения в направлении на СПБ с 09:30 до 11:00, третья полоса закрыта, вторая и первая ограничение до 50 км/ч, ремонт секций барьерных ограждений.
км 49−50 ограничение скорости движения в направлении на Псков с 11:30 до 14:00, третья полоса закрыта, вторая и первая ограничение до 50 км/ч, ремонт секций барьерных ограждений.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
км 0−4 (Лужицы) ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, устранение деформации асфальтобетонного покрытия.
А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой:
км 112−114 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 17:00, устранение деформации асфальтобетонного покрытия.