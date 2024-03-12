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На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 12 марта

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 12 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 88 — км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;

км 12−260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 51,53,55,64 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;

км 121,122,134,145,170 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.

М-10 «Россия»:

км 593−674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 35 — км 135 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;

км 106−149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда»:

км 331−531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

км 47−100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка дорожных знаков;

км 54−64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

подъезд к г. Выборг № 2 км 0−2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи, уборка мусора.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 0−48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи;

А-181 «Магистральная»:

км 0−30, км 100−123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0−123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером;

А-121 «Сортавала»:

км 10−12 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;

км 27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка шумозащитного экрана;

км 42−43 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером;

км 2−145 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;

км 48−71 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;

км 80−120 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

Р-23 «Псков»:

км 49−50 ограничение скорости движения в направлении на СПБ с 09:30 до 11:00, третья полоса закрыта, вторая и первая ограничение до 50 км/ч, ремонт секций барьерных ограждений.

км 49−50 ограничение скорости движения в направлении на Псков с 11:30 до 14:00, третья полоса закрыта, вторая и первая ограничение до 50 км/ч, ремонт секций барьерных ограждений.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 0−4 (Лужицы) ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, устранение деформации асфальтобетонного покрытия.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой:

км 112−114 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 17:00, устранение деформации асфальтобетонного покрытия.