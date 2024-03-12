Из-за выборов школьников Башкирии не переведут на дистанционное обучение

Как сообщил РБК Уфа министр образования республики Ильдар Мавлетбердин, в тех учебных заведениях, которые станут избирательными участками, «образовательный процесс организуют по отдельному графику для каждого класса (параллели) в учреждениях культуры, спорта, в организациях дополнительного образования, на профориентационных площадках».