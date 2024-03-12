Из-за выборов школьников Башкирии не переведут на дистанционное обучение

Школьников Башкирии не планируют переводить на дистанционное обучение из-за выборов президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта.
Как сообщил РБК Уфа министр образования республики Ильдар Мавлетбердин, в тех учебных заведениях, которые станут избирательными участками, «образовательный процесс организуют по отдельному графику для каждого класса (параллели) в учреждениях культуры, спорта, в организациях дополнительного образования, на профориентационных площадках».
В случае, если погода позволит, могут провести различные активности на свежем воздухе.
Ранее власти некоторых регионов страны объявили о том, что классы в дни выборов переведут на дистанционный формат обучения.