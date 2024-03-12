Естественность или бедность: почему дальневосточницы перестают посещать салоны красоты

Таковы же данные опроса ВЦИОМ, согласно которому 65% опрошенных никогда не обращались к бьюти-мастерам. Причем чем старше представительницы прекрасного пола, тем больше их ухаживает за собой на дому. Если в младшей возрастной категории (от 18 до 24 лет) обходятся без визитов в салоны красоты 62% опрошенных, то в группе от 60 лет и старше таких уже 75%. Наиболее часто, почти в половине случаев, посетительницами мастеров становятся женщины в возрасте от 25 до 44 лет. Это сухие цифры статистики, говорящие, однако, что чаще всего средства на профессиональный уход за собой тратят женщины экономически активного возраста. Что, в общем-то, логично.