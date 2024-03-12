Естественность или бедность: почему дальневосточницы перестают посещать салоны красоты

Женщина должна быть красивой — такой устойчивый стереотип образовался в обществе с течением времени. Бьюти-индустрия ежегодно разрабатывает и презентует прекрасной половине человечества новые процедуры и изобретает тренды. С обложек глянцевых журналов и билбордов, со страниц смартфонов и с мониторов компьютеров топ-модели и модные актрисы рекламируют косметические товары, уходовые процедуры и прочее из серии «вы этого достойны».
Армия красоты
В течение долгого времени индустрия красоты на Дальнем Востоке была весьма бюджетной. Близкое соседство с Китаем и Южной Кореей создало обширный рынок доступных препаратов и аппаратов для маникюра, визажа, косметологии, парикмахерских и даже спа-процедур. Сотни девушек, и реже — мужчин, становились выпускниками различных нейл-школ и академий красоты и вливались в бьюти-индустрию, где с минимальными вложениями можно было открыть собственный кабинет.
Самые практичные практиковали на дому или на выезде. Это позволяло существенно экономить на аренде, обходить по кривой налоги. СЭС или пожарная служба тоже не были проблемой. Достаточно завести профиль в социальных сетях с образцами работ или подать объявление на популярной платформе и поджидать клиенток.
Другие снимали место в салоне. Да, расходов больше, но и публика более респектабельная. Если арендовать место в салоне, то не нужно особенно задумываться о рекламе и общении с клиентами, этим занимается администрация. Еще одним вариантом стала аренда собственного кабинета или студии. Еще сложнее, еще дороже, но больше свободы и комфорта для посетителей.
Марина О — мастер маникюра с 20-летним стажем. Она прошла путь от приема на дому до собственной студии. В приватном разговоре она поделилась весьма грустной тенденцией — количество посетительниц студии сократилось, а выручки упали.
— У нас работает три мастера в смену, — рассказала она. — В среднем студия приносила в месяц около 200 тысяч чистой прибыли. Если брать за 2022 год. Девочки записывали клиенток за неделю-две, а в праздники и за месяц. К осени 2023 выручка начала снижаться. Сейчас «свободные окошки» есть всегда, даже перед 8 Марта были места.
Такую же тенденцию отмечают и в парикмахерских салонах.
— Наш салон специализируется на сложных техниках колорирования, — рассказала Александра, администратор. — Стоимость такого окрашивания может доходить до 20 тысяч рублей за процедуру. За последние полгода спрос на такие услуги существенно сократился. Постоянные клиентки делают перерыв в окрашивании, приходят только на стрижку. Чтобы простимулировать продажи, мы придумываем разные акции, бонусную систему, скидки. Ввели даже рассрочку на оплату процедур, но все равно спрос весьма низкий.
Сухие цифры
Как показывают опросы общественного мнения, «на красоту» дальневосточницы тратили в 2023 году в среднем от 10 до 15 тысяч рублей. Причем наполняемость этого пакета была различной. Наиболее востребованными процедурами оказались стрижка, маникюр и коррекция бровей. Чуть меньше женщинам необходимы наращивание ресниц, педикюр и окрашивание волос. Еще больше согласны обойтись без косметологических процедур, эпиляции, шугаринга и массажа.
По итогам исследования, проведенного «Федерал Пресс», более половины респонденток (56%) вообще не посещают салоны красоты. Бьюти-процедуры делают либо самостоятельно, либо не делают вовсе.
«25% опрошенных заявили, что готовы оставить в салонах красоты до 10 тысяч, а 16% готовы потратить на процедуры от двух до пяти тысяч», — такие данные приводит агентство.
Таковы же данные опроса ВЦИОМ, согласно которому 65% опрошенных никогда не обращались к бьюти-мастерам. Причем чем старше представительницы прекрасного пола, тем больше их ухаживает за собой на дому. Если в младшей возрастной категории (от 18 до 24 лет) обходятся без визитов в салоны красоты 62% опрошенных, то в группе от 60 лет и старше таких уже 75%. Наиболее часто, почти в половине случаев, посетительницами мастеров становятся женщины в возрасте от 25 до 44 лет. Это сухие цифры статистики, говорящие, однако, что чаще всего средства на профессиональный уход за собой тратят женщины экономически активного возраста. Что, в общем-то, логично.
Ожидание и реальность
Мы провели небольшой собственный соцопрос среди хабаровчанок. И вот что у нас получилось.
Александра, офисный сотрудник, 24 года:
— Я хожу к парикмахеру, педикюр, маникюр, лазерная эпиляция, периодически СПА. На красоте не экономлю, это как квитанции за ЖКХ оплатить!
Мария, сотрудник банковской сферы, 27 лет:
— У нас строгий дресс-код, хорошо выглядеть необходимо. Делаю стрижку, маникюр, окрашивание бровей, наращиваю ресницы. Это все раз в месяц. Раньше делала окрашивание в салоне, сейчас крашу волосы дома, экономлю. Сменила мастера по наращиванию ресниц, после того как мой мастер подняла цену второй раз за год. Хожу теперь на дом к девочке-декретнице, у нее дешевле.
Анна, менеджер-консультант, 30 лет:
— За последние полгода у нас с мужем изменилась структура расходов — пришлось гасить неожиданный долг. Пришлось отказаться от услуг нейл-мастера — маникюр и педикюр делаю сама. Волосы не крашу пока, стрижку делаю в парикмахерской «у дома».
Светлана, швея, 37 лет:
— Я никуда не хожу с тех пор, как ушла в декрет с первым ребенком. Все, что зарабатываю, уходит на детей, муж ушел, когда я сидела со вторым. Алиментов не платит, приставы ничего сделать с ним не могут. Кручусь сама, как могу. Вся красота моя — крем для рук, расческа и губная помада.
Ирина, бизнес-коуч, 38 лет:
— Для меня уход за собой — это неотъемлемая часть жизни. Раз в месяц я делаю стрижку, раз в две недели подкашиваю корни, делаю кератиновый уход для волос, посещаю косметолога, делаю маникюр, педикюр, шугаринг, окрашивание бровей, наращиваю ресницы. Маски, пилинги делаю сама, дома. Для меня это один из способов почувствовать себя в ресурсе.
Мария, продавец-кассир, 42 года:
— Я почти не трачу денег на процедуры. Приспособилась — на ресницы и ногти хожу моделью. Сделала татуаж бровей, давно уже, лет пять как, теперь просто крашу карандашом по контуру. Волосы крашу сама, ничего трудного, надо только приноровиться.
Александра, предприниматель, 47 лет:
— Каждый месяц маникюр, педикюр, парикмахер и косметолог. Это необходимый минимум для женщины.
Дарья, продавец-консультант, 50 лет:
— Стрижка обязательно. Маникюр делаю по настроению.
Людмила, пенсионерка, 65 лет:
— Сейчас салон красоты мне не по карману. Стрижку и окрашивание делаю в социальной парикмахерской. Иногда, по акции, хожу на массаж.
Синдром экономии
Как мы видим из нашего маленького опроса, большинство женщин так или иначе экономит на своей красоте. Ответ на вопрос «почему?» дает психолог Ольга Демская.
— Человек может экономить на себе по нескольким причинам, — говорит она. — Первая причина — это родительская установка. То есть, если в семье было принято экономить, либо один из членов семьи навязывал дочери установку о важности экономии, она впитала эту установку и начинает использовать ее в своей теперь уже взрослой жизни. Вторая возможная причина — жертвенная позиция. Когда женщина экономит ради чего-то или кого-то. Чаще всего ради детей или супруга. Можно встретить такие семьи, где женщина не покупает себе элементарные уходовые средства, не балует себя платьями и уходом за собой, но при этом ее муж одет с иголочки, дети посещают всевозможные кружки и секции. Такая женщина находится в позиции жертвы.
Психолог отмечает, что женщину с такими психологическими нюансами выдают некоторые поведенческие паттерны. Преодолеть родительские установки или синдром жертвы можно попробовать самостоятельно. В некоторых случаях может потребоваться терапия.