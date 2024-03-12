Хабаровский край готовится к новым победам на премии «Служение»

В январе текущего года в Москве впервые прошёл первый всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России», в рамках которого определили лауреатов премии «Служение». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», от нашего региона наград удостоились сразу два человека, которые благодаря своей самоотдаче и контакты с людьми смогли достигнуть высоких результатов в деле улучшения жизни местного населения. Впереди очередная премия и останавливаться на достигнутом они не собираются.
Глава Тырминского сельского поселения Евгений Стуков и главный специалист администрации Тополевского сельского поселения Галина Малкова приняли участие в мероприятиях Форума наряду с главами почти девяноста муниципальных образований края. А всего Форум посетило 7,5 тысяч участников из 89 регионов России. Но именно их жюри отметило особо. Так, Евгений Стуков стал лауреатом в номинации «Инициатива каждого — общий успех», а Галина Малкова получила награду «Объединяя усилия — умножаем возможности».
Посёлок трёх фонтанов
Главы Тырминского сельского поселения свой пост занимает относительно недавно, с 2019 года. За неполные пять лет своей деятельности он смог не словом, а делом добиться реального доверия местных жителей, которые сами включились в работу по улучшению жизни в своём населённым пункте. В первый год работы в должности главы Евгений Юрьевич сказал: «Скоро Тырму будут называть поселком трех фонтанов», к этой цели он и идет.
За это время была проделана огромная работа по благоустройству за счёт различных программ, активно заработали ТОСы. В Тырма до этого полностью отсутствовали общественные зоны отдыха, детские игровые и спортивные площадки, уличное освещение, безопасные пешеходные зоны, отсутствовали места сбора мусора и бытовых отходов. Свой проект по благоустройству поселения глава назвал «Возрождение», и оно соответствует действительности. Сейчас там множество красивых зелёных аллей, появились пространства для отдыха, а проблема с мусором практически сошла на нет.
— Очень радует, когда своими глазами видишь положительные изменения, которые происходят вокруг тебя. Но особенно ценна реакция людей и их отношение к тому, что происходит. Сначала они относятся к тебе и твоей деятельности с недоверием и осторожностью, но со временем мнение меняется — и это очень дорогого стоит. Когда вокруг всё благоустраивается, то и жители начинают относиться ко всему более трепетно, они начинают проявлять участие, что тоже очень важно. Это тот стимул, который позволяет двигаться дальше. Только вместе, в диалоге и доверии с жителями, можно добиваться успехов. И я считаю, что у нас это получается, — отметил Евгений Стуков. Претендовать на премию «Служение» глава Тырминского сельского поселения собирается и в этом году. Он сказал, что ему и людям будет что показать. В этом году в поселение будет реализовано сразу три крупных проекта благоустройства. Так, в Тырме появятся аллея Воинской Славы, красивая поселковая набережная и большая спортивная площадка. Также активно будут работать ТОСы, которые обустраивают места для детских игр, возводят беседки и организовывают освещение. В планах также привести в порядок пешеходные переходы и многое другое.
Главная по благоустройству
Галина Малкова работает в администрации поселения с 1997 года. При её непосредственном участии подготовлена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Тополевского сельского поселения». С тех пор, благодаря стараниям специалиста, там многое изменилось в лучшую сторону. Работы шли так активно, что уже в 2011 году Тополево было признано самым благоустроенным сельским поселением в России. Но отметили её за село Заозёрное, которое входит в состав поселения.
В 2022 году под руководством Малковой был создан проект уютного сквера для отдых местных жителей. Вместе с ней в инициативную группу вошли жители Заозёрного — представители ТОС «Заозерье», сотрудники местного дома культуры, библиотеки, а также местный бизнес. Все вместе сплотились над идеей и каждый внёс свой посильный вклад в дело реализации проекта. И всё получилось. В результате благоустроенная общественная территория стала настоящим украшением села. Это комфортное пространство востребовано жителями сел сельского поселения и его гостями.
— Я пока не планирую участвовать в будущей премии «Служение» — хочется всё-таки дать дорогу другим, не менее достойным специалистам нашей администрации. Это очень интересный опыт и такое признание на федеральном уровне очень ценно для муниципальных служащих, поэтому пусть кто-нибудь другой попробует свои силы, — сказала в беседе с нашим корреспондентом Галина Малкова. Как она также отметила, успех муниципального служащего складывается из простых вещей, на первом месте из которых стоит диалог с простыми людьми. В одиночку очень сложно реализовать какой-либо проект, над ним должны работать все — в этом особая ценность любой общей инициативы.