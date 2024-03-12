Хабаровский край готовится к новым победам на премии «Служение»

— Очень радует, когда своими глазами видишь положительные изменения, которые происходят вокруг тебя. Но особенно ценна реакция людей и их отношение к тому, что происходит. Сначала они относятся к тебе и твоей деятельности с недоверием и осторожностью, но со временем мнение меняется — и это очень дорогого стоит. Когда вокруг всё благоустраивается, то и жители начинают относиться ко всему более трепетно, они начинают проявлять участие, что тоже очень важно. Это тот стимул, который позволяет двигаться дальше. Только вместе, в диалоге и доверии с жителями, можно добиваться успехов. И я считаю, что у нас это получается, — отметил Евгений Стуков. Претендовать на премию «Служение» глава Тырминского сельского поселения собирается и в этом году. Он сказал, что ему и людям будет что показать. В этом году в поселение будет реализовано сразу три крупных проекта благоустройства. Так, в Тырме появятся аллея Воинской Славы, красивая поселковая набережная и большая спортивная площадка. Также активно будут работать ТОСы, которые обустраивают места для детских игр, возводят беседки и организовывают освещение. В планах также привести в порядок пешеходные переходы и многое другое.