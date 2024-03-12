Две крупные свалки общей площадью 26 гектаров рекультивируют в Приморье

Рекультивация двух крупных свалок в Артёмовском и Дальнереченском районах общей площадью 26 гектаров идёт в Приморском крае, сообщили на сайте регионального правительства.
В МинЖКХ региона рассказали, что объём свалки в Артёме достигает 22 гектаров, в Дальнереченске накопилось 4 гектара мусора. На территориях под рекультивацию смонтируют системы газоудаления, резервуары для сбора воды, создадут защитные слои и озеленение.
Всего за последние годы в Приморье убрали порядка 200 мест скопления мусора силами экологического оператора.
В ведомстве пояснили, что уборка свалок положительно влияет на экологию населённых пунктов. Кроме того, в Приморье выстраивают систему вторичного использования отходов, сбора, сортировки и переработки. Обещают, что благодаря этому объёмы захоронения отходов в регионе кратно сократятся.