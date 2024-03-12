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Две крупные свалки общей площадью 26 гектаров рекультивируют в Приморье

Они расположены в Артёме и Дальнереченске.
Источник: Соцсети

Рекультивация двух крупных свалок в Артёмовском и Дальнереченском районах общей площадью 26 гектаров идёт в Приморском крае, сообщили на сайте регионального правительства.

В МинЖКХ региона рассказали, что объём свалки в Артёме достигает 22 гектаров, в Дальнереченске накопилось 4 гектара мусора. На территориях под рекультивацию смонтируют системы газоудаления, резервуары для сбора воды, создадут защитные слои и озеленение.

Работы идут на всех объектах. В Артёме сейчас роют котлован под сбор фильтрата, а в Дальнереченске проводят земляные работы, укладывают геосинтетический материал и геомембрану.

Всего за последние годы в Приморье убрали порядка 200 мест скопления мусора силами экологического оператора.

В ведомстве пояснили, что уборка свалок положительно влияет на экологию населённых пунктов. Кроме того, в Приморье выстраивают систему вторичного использования отходов, сбора, сортировки и переработки. Обещают, что благодаря этому объёмы захоронения отходов в регионе кратно сократятся.

ЖКХ