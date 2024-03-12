Две крупные свалки общей площадью 26 гектаров рекультивируют в Приморье

В ведомстве пояснили, что уборка свалок положительно влияет на экологию населённых пунктов. Кроме того, в Приморье выстраивают систему вторичного использования отходов, сбора, сортировки и переработки. Обещают, что благодаря этому объёмы захоронения отходов в регионе кратно сократятся.