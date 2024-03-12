В Пермском крае установили более 100 зон подтопления этой весной

Как ранее рассказала «Комсомолка», почти на всей территории их Камы до сих пор лежит снег. На 70% площади в марте температура воздуха прогнозируется ниже средних значений. Запас воды в снежном покрове бассейна Камского водохранилища на конец февраля составил 151 мм, что соответствует 102% от нормы, Воткинского водохранилища — 148 мм или 128% от нормы.