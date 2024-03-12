В Пермском крае установили более 100 зон подтопления этой весной

В Пермском крае из-за низких температур половодье может начаться на 2−3 недели позже среднегодовых сроков. В центральной части и на юге региона его ожидают в последней декаде апреля, севере — в начале мая.
На выездном заседании краевого правительства в Чусовом замминистра природных ресурсов региона Вадим Скворцов отметил, в Пермском крае установили 106 зон подтопления в 30 муниципалитетах. Их общая площадь составляет более 11 тыс. га, в них находятся около 10 тыс. жилых домов и проживают 30 тыс. человек.
Есть несколько сценариев развития половодья 2024 года в регионе. По благоприятному сценарию в зоны подтопления могут попасть Кунгурский и Чердынский округа, вероятному — Чусовской, Кудымкарский, Карагайский, Пермский и Краснокамский округа.
Наибольшее число возможных зон подтопления во время прохождения половодья находится в Кунгурском округе — 20, Кудымкарском — 11, Гайнском и Суксунском — по 7.
Как ранее рассказала «Комсомолка», почти на всей территории их Камы до сих пор лежит снег. На 70% площади в марте температура воздуха прогнозируется ниже средних значений. Запас воды в снежном покрове бассейна Камского водохранилища на конец февраля составил 151 мм, что соответствует 102% от нормы, Воткинского водохранилища — 148 мм или 128% от нормы.