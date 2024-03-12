Весеннее тепло ожидается в Хабаровском крае 13 марта

Специалисты ФГБУ «Дальневосточное УГМС» подготовили прогноз погоды в Хабаровском крае на среду, 13 марта. По данным синоптиков, опасных метеоявлений в регионе не ожидается. В край возвращается тепло.
В Хабаровске осадков не будет. Ночью столбики термометров покажут 14−16 градусов мороза, днем — от нуля до минус двух. Юго-западный ветер усилится от четырех до девяти метров в секунду.
На юге — без существенных осадков, ночью по прогнозу 15−20 градусов ниже нуля, а днем — от минус двух до плюс трех градусов. Ветер ожидается юго-западный с силой от пяти до 10 метров в секунду.
В центре региона существенных осадков ждать не стоит, ночью будет холодно: от −15 до −30. Днем ожидается от минус пяти до плюс трех градусов. Ветер западных направлений усилится от пяти до 10 метров в секунду.
На севере Хабаровского края осадков не прогнозируют. Ночью — 15−25 градусов мороза, днем — от минус одного до −13. Ветер западных направлений от пяти до 10 метров в секунду.