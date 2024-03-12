Боец СВО из Новосибирской области погасил долг в 120 тысяч рублей

В Новосибирской области военнослужащий из Маслянино погасил долг в 120 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП по региону.
Мужчина должен был 120 тысяч рублей юридическим лицам. Сибиряк скрывался от их уплаты. У него не было имущества, которое можно было бы арестовать.
Недавно должник увидел сообщение о задолженности на госуслугах. После чего пришел на прием к судебным приставам. Он рассказал, что был мобилизован, а сейчас готов погасить долг.
«Тут же через личный кабинет он оплатил 120 тысяч рублей. Как только деньги распределили, в отношении гражданина все ограничения и запреты сняли», — говорится в сообщении.
Ранее глава СК заинтересовался преследованием сибирячки коллекторами.