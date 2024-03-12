С 1 апреля в Иркутской области на 7,42% проиндексируют социальные выплаты, установленные в твердой денежной сумме

Изменения коснутся пособия на ребенка, социального пособия для многодетных семей, пособия на приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий, единовременной выплаты при рождении первого ребенка, вознаграждения приемным родителям, единовременной денежной выплаты к юбилейным датам со дня рождения (90, 95, 100 и более лет), ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и ветеранам труда Иркутской области, неработающим пенсионерам, труженикам тыла, ежегодной выплаты «Детям войны». Кроме того, индексации будет подлежать государственная социальная помощь, размер областного материнского (семейного) капитала и ряд других выплат.