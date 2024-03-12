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С 1 апреля в Иркутской области на 7,42% проиндексируют социальные выплаты, установленные в твердой денежной сумме

Иркутская область, НИА-Байкал — Коэффициент индексации социальных выплат, установленных в Иркутской области в твердой денежной сумме, с 1 апреля составит 1,0742.
Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства региона Константин Зайцев.

Размер индексации определен исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

«Единый порядок индексации социальных выплат, установленных законами региона, предусмотрен в Приангарье с 2023 года. В общей сложности на 7,42% будут проиндексированы более 60 мер социальной поддержки», — уточнил Константин Зайцев.

Изменения коснутся пособия на ребенка, социального пособия для многодетных семей, пособия на приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий, единовременной выплаты при рождении первого ребенка, вознаграждения приемным родителям, единовременной денежной выплаты к юбилейным датам со дня рождения (90, 95, 100 и более лет), ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и ветеранам труда Иркутской области, неработающим пенсионерам, труженикам тыла, ежегодной выплаты «Детям войны». Кроме того, индексации будет подлежать государственная социальная помощь, размер областного материнского (семейного) капитала и ряд других выплат.

Напомним, что с 1 января 2024 года проиндексированы меры социальной поддержки, зависящие от величины прожиточного уровня.

Общее количество получателей мер социальной поддержки в Приангарье составляет почти 700 тысяч человек, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.