Взяткодателю в Хабаровском крае увеличили сумму штрафа по итогам апелляции

С решением суда он не согласился и подал апелляцию. Одновременно с этим обжаловал решение и прокурор города Бикина. Один хотел избавиться от штрафа, другой добивался усиления наказания.
Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, за рулем машины находился водитель-иностранец, у которого было поддельное водительское удостоверение. Взятку в размере 30 тысяч он передал автоинспектору в отделе полиции. Взамен правоохранитель не должен был привлекать его к ответственности.
Суд первой инстанции признал водителя виновным в даче взятки, назначил в качестве наказания штраф в 200 тысяч рублей. По итогам апелляции сумма штрафа увеличилась до 250 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.