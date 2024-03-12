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Взяткодателю в Хабаровском крае увеличили сумму штрафа по итогам апелляции

Водитель из Бикинского района за дачу взятки автоинспектору был оштрафован на 200 тысяч.
Источник: МК.RU Хабаровск

С решением суда он не согласился и подал апелляцию. Одновременно с этим обжаловал решение и прокурор города Бикина. Один хотел избавиться от штрафа, другой добивался усиления наказания.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, за рулем машины находился водитель-иностранец, у которого было поддельное водительское удостоверение. Взятку в размере 30 тысяч он передал автоинспектору в отделе полиции. Взамен правоохранитель не должен был привлекать его к ответственности.

Суд первой инстанции признал водителя виновным в даче взятки, назначил в качестве наказания штраф в 200 тысяч рублей. По итогам апелляции сумма штрафа увеличилась до 250 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.