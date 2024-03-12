Взяткодателю в Хабаровском крае увеличили сумму штрафа по итогам апелляции

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, за рулем машины находился водитель-иностранец, у которого было поддельное водительское удостоверение. Взятку в размере 30 тысяч он передал автоинспектору в отделе полиции. Взамен правоохранитель не должен был привлекать его к ответственности.