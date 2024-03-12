Уходили под слезы болельщиков и аплодисменты: хабаровский «Амур» завершил борьбу за Кубок Гагарина

Шестой матч серии «Амур» — «Металлург» был драматическим. Хабаровчане положили все силы на то, чтобы вывести игру в свою пользу, но «лисы» оказались более напористыми. Итог — проигрыш «тигров», вылет из плей-офф и трогательное прощание с болельщиками.
С самого начала матча «Амур» — «Металлург» 11 марта инициатива была в руках гостей. Именно «магнитка» открыла счет — гол забил Николенко на шестой минуте встречи. Хабаровчане отыграли шайбу к концу второго периода.
«Тигры» старались, создавали моменты, делали броски, но разгоряченный «Магнитогорск» пресекал все попытки. Меньше чем за пять минут до конца третьей четверти Гераськин переломил счет в пользу гостей — 1:2.
Для «Амура» это был первый овертайм в плей-офф. Как и для «Платинум арены». Забитые до отказа трибуны на надрыв поддерживали родную команду. Но не случилось — Гребенкин закрыл серию в пользу «Металлурга».
— Напряженный матч, равная игра была сегодня. Побольше мы владели инициативой и играли в атаке. Соперник где-то играл от обороны на контратаках. Говорить, что они четко закрылись в обороне, это не скажешь. Хороший матч плей-офф. Спасибо парням, что бились до конца и сражались. Пропущенный гол — есть пропущенный гол. Все пропускают. Это плей-офф, напряжение сумасшедшее. Благодарен команде, что выходили с травмами, болячками. Играли самоотверженно. Самое главное — благодарю наших болельщиков, которые на протяжении сезона за нас переживали, поддерживали в тяжелые минуты, — сказал на пресс-конференции Андрей Мартемьянов, главный тренер ХК «Амур».
Проведя шесть матчей в серии «Амур» уже сделал больше, чем от него желали самые ярые болельщики. Тигры достойно сражались за Кубок Гагарина, одержав две блестящие победы. Не абы над кем, а над победителем Восточной конференции. В этом сезоне «тигры» вернули веру в команду и надежду на то, что заветный трофей может переехать в Хабаровск. Поэтому в конце матча 7100 зрителей арены встали, заплакали и аплодисментами проводили хоккеистов под Тину Тернер и ее легендарный The Best.