Уходили под слезы болельщиков и аплодисменты: хабаровский «Амур» завершил борьбу за Кубок Гагарина

— Напряженный матч, равная игра была сегодня. Побольше мы владели инициативой и играли в атаке. Соперник где-то играл от обороны на контратаках. Говорить, что они четко закрылись в обороне, это не скажешь. Хороший матч плей-офф. Спасибо парням, что бились до конца и сражались. Пропущенный гол — есть пропущенный гол. Все пропускают. Это плей-офф, напряжение сумасшедшее. Благодарен команде, что выходили с травмами, болячками. Играли самоотверженно. Самое главное — благодарю наших болельщиков, которые на протяжении сезона за нас переживали, поддерживали в тяжелые минуты, — сказал на пресс-конференции Андрей Мартемьянов, главный тренер ХК «Амур».