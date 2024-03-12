Дождь, мокрый снег и до +8°С ожидается в Беларуси во вторник

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Во вторник в Беларуси опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений не ожидается, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Утром и днем по юго-западной половине страны пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В утренние часы местами возможен слабый гололед. Ветер юго-восточный 4−9 м/с.
Дневная температура воздуха составит +2…+8°С.
Прогноз погоды по регионам.
В Минске во вторник будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4−9 м/с. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +5…+7°C.
Такая же температура воздуха ожидается сегодня в Бресте, Гомеле и Могилеве. В Бресте синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, возможны небольшие осадки (дождь, мокрый снег), а в Гомеле и Могилеве — переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный, в Бресте — 5−10 м/с, в Гомеле и Могилеве — 4−9 м/с.
В Витебске ожидаются схожие погодные условия: малооблачно, без осадков, +4…+6°C, ветер юго-восточный 4−9 м/с.
В Гродно во вторник установится облачная с прояснениями погода, временами пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Утром возможен слабый гололед. Воздух в городе над Неманом прогреется до +2…+4°C. Ветер также юго-восточный 5−10 м/с.