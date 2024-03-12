Дождь, мокрый снег и до +8°С ожидается в Беларуси во вторник

Такая же температура воздуха ожидается сегодня в Бресте, Гомеле и Могилеве. В Бресте синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, возможны небольшие осадки (дождь, мокрый снег), а в Гомеле и Могилеве — переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный, в Бресте — 5−10 м/с, в Гомеле и Могилеве — 4−9 м/с.