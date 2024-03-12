Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Весна откладывается: к Иркутску подходят метели

Весеннее тепло, целую неделю радовавшее жителей Приангарья, вот-вот снова сменится зимой. Погода недвусмысленно напомнит жителям региона, что у нас тут март — месяц де-факто зимний, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на прогноз иркутского Гидрометцентра.
Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 34% 759 мм рт. ст. +6°
Источник: Мэрия Иркутска

О том, что уже скоро нас снова ждут метели, снег и похолодание, рассказала начальник гидрометеорологического центра Иркутского УГМС Юлия Янькова.

По ее словам, перемены погоды начались уже в понедельник: по западным и северным районам Приангарья начал движение холодный атмосферный фронт, который несет с собой мокрый снег, метели и ветер до 20 метров в секунду. Жителям южных и западных районов тоже недолго осталось радоваться теплу. Уже сегодня погода начнет, что называется, портиться в центральной части Иркутской области:

«…усилится ветер до 20 метров в секунду, ожидаются осадки. К нам (в Иркутск) холодный атмосферный фронт начнет смещаться 13 марта. Иркутск, скорее всего, до вечера еще продержится, а вот поздним вечером и в ночь на четверг мы ждем ухудшение», — говорит Юлия Янькова (цитата ИрСити).

По прогнозу синоптиков, днем во вторник в областном центре будет 2 — 7 градусов выше нуля; ночью на среду — минус 6−8 градусов; днем 13 марта воздух прогреется до плюс восьми, но примерно в 20 часов погода испортится.

«В части южных районов это случится еще днем 13 марта, а вот начиная от Черемховского до Слюдянского районов, в этих территориях ухудшение прогнозируем вечером. Ожидается ветер до 16−21 метра в секунду, метели, мокрый снег и снег. Днем в четверг осадки прекратятся, ветер стихнет. Ночь на четверг будет достаточно теплой — от минус 4 до минус 2 градусов, но и днем температура будет около нуля, потому что влиять будет холодный воздух», — рассказала метеоролог порталу ИрСити, добавив, что «основная непогода придется на ночь 14 марта, так что большую часть всех неприятных явлений иркутяне проспят» и обнаружат утром «последствия стихии на дорогах».