Весна откладывается: к Иркутску подходят метели

О том, что уже скоро нас снова ждут метели, снег и похолодание, рассказала начальник гидрометеорологического центра Иркутского УГМС Юлия Янькова.
По ее словам, перемены погоды начались уже в понедельник: по западным и северным районам Приангарья начал движение холодный атмосферный фронт, который несет с собой мокрый снег, метели и ветер до 20 метров в секунду. Жителям южных и западных районов тоже недолго осталось радоваться теплу. Уже сегодня погода начнет, что называется, портиться в центральной части Иркутской области:
«…усилится ветер до 20 метров в секунду, ожидаются осадки. К нам (в Иркутск) холодный атмосферный фронт начнет смещаться 13 марта. Иркутск, скорее всего, до вечера еще продержится, а вот поздним вечером и в ночь на четверг мы ждем ухудшение», — говорит Юлия Янькова (цитата ИрСити).
«В части южных районов это случится еще днем 13 марта, а вот начиная от Черемховского до Слюдянского районов, в этих территориях ухудшение прогнозируем вечером. Ожидается ветер до 16−21 метра в секунду, метели, мокрый снег и снег. Днем в четверг осадки прекратятся, ветер стихнет. Ночь на четверг будет достаточно теплой — от минус 4 до минус 2 градусов, но и днем температура будет около нуля, потому что влиять будет холодный воздух», — рассказала метеоролог порталу ИрСити, добавив, что «основная непогода придется на ночь 14 марта, так что большую часть всех неприятных явлений иркутяне проспят» и обнаружат утром «последствия стихии на дорогах».