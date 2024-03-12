Весна откладывается: к Иркутску подходят метели

«В части южных районов это случится еще днем 13 марта, а вот начиная от Черемховского до Слюдянского районов, в этих территориях ухудшение прогнозируем вечером. Ожидается ветер до 16−21 метра в секунду, метели, мокрый снег и снег. Днем в четверг осадки прекратятся, ветер стихнет. Ночь на четверг будет достаточно теплой — от минус 4 до минус 2 градусов, но и днем температура будет около нуля, потому что влиять будет холодный воздух», — рассказала метеоролог порталу ИрСити, добавив, что «основная непогода придется на ночь 14 марта, так что большую часть всех неприятных явлений иркутяне проспят» и обнаружат утром «последствия стихии на дорогах».