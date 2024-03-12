В Новосибирске с 13 марта запустят новый автобус по кольцевой

С 13 марта в Новосибирске появится новый кольцевой маршрут автобуса № 33 «Ул. Учительская — Ботанический ж/м — ул. Учительская». Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.
Поедет новый транспорт по улицам Богдана Хмельницкого, Магаданской, Даргомыжского, Залесского, Дуси Ковальчук, площадь имени Калинина. Далее пассажиров повезут по Дуси Ковальчук, Плановой, Жуковского, Северной, Дачной, Дмитрия Донского, Красному проспекту, снова через площадь Калинина и Тихий посёлок, завершающий путь.
Напомним, с 1 марта в Новосибирске продлили маршрут троллейбуса № 5. Теперь он ходит от улицы Ленинградской до микрорайона «Стрижи».