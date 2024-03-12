Новосибирцам ждать приема у терапевта в среднем приходится два дня

В ведомстве добавили, что сейчас жители Новосибирской области могут предварительно записаться на прием к врачу или вызвать специалиста на дом круглосуточно на сайте reg.nso.ru, а также с помощью мобильного приложения «Запись на прием к врачу НСО» и по телефону горячей линии — «122».