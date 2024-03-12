Новосибирцам ждать приема у терапевта в среднем приходится два дня

«Средняя длительность ожидания приема врачом общей практики составляет 1,98 дня, участковым — 1,91 дня, врачом-терапевтом — 1,86 дня, врачом-педиатром — 1,77 дня, фельдшером — 1,09 дня», — рассказали в ведомстве.
Быстрее всего приходят врачи-педиатры, их срок ожидания нулевой: при вызове домой участкового педиатра, он приходит в тот же день.
Отмечается, что средняя длительность ожидания приема у узких специалистов составляет полтора дня, а ожидать приема у акушера-гинеколога придется около пяти дней.
«На плановый период 2025 и 2026 годов сроки ожидания приема врачами-терапевтами, участковыми врачами общей практики и врачами-педиатрами не должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию», — добавили в пресс-службе министерства.
В ведомстве добавили, что сейчас жители Новосибирской области могут предварительно записаться на прием к врачу или вызвать специалиста на дом круглосуточно на сайте reg.nso.ru, а также с помощью мобильного приложения «Запись на прием к врачу НСО» и по телефону горячей линии — «122».
Ранее редакция составляла антирейтинг поликлиник Новосибирска, по словам пациентов, проблемы с записью к врачу возникают при попытках дозвониться до медицинских учреждений.