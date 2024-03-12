Российские семьи приезжают в Хабаровск из-за рубежа

— По состоянию на конец прошлого года на работу устроились 82,2% переселенцев трудоспособного возраста. Они находят себя в разных отраслях экономики: сельском хозяйстве, медицине, устраиваются на промышленные предприятия. Есть среди переехавших немало узкопрофильных специалистов, востребованных на предприятиях региона. Всего же по программе с 2007 года переехали около 21 тысячи человек, — рассказали в правительстве Хабаровского края.