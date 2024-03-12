Российские семьи приезжают в Хабаровск из-за рубежа

В Хабаровском крае продолжает действие программа, которая помогает россиянам переезжать из-за рубежа. В прошлом году в регион по программе переехали семьи из Казахстана, Таджикистана, Украины, Германии, Азербайджана и стран Прибалтики. Среди них — Кирилл и Наталья Смирновы из латвийской Риги.
По данным комитета по труду и занятости, в прошлом году программой воспользовались 1088 человек, из которых 350 участников и 738 членов их семей. Среди приехавших — врачи, учителя, инженеры, служащие финансового сектора и рабочие высокой квалификации.
— По состоянию на конец прошлого года на работу устроились 82,2% переселенцев трудоспособного возраста. Они находят себя в разных отраслях экономики: сельском хозяйстве, медицине, устраиваются на промышленные предприятия. Есть среди переехавших немало узкопрофильных специалистов, востребованных на предприятиях региона. Всего же по программе с 2007 года переехали около 21 тысячи человек, — рассказали в правительстве Хабаровского края.
Вернуться в Россию семья хотела давно, окончательно все решилось в 2022 году, когда в Латвии стали нарастать антироссийские настроения. Помимо этого, упал доход, а система образования перешла на латышский язык.
В России хотели поселиться ближе к морю, поэтому выбирали между Приморьем и Хабаровским краем. Сейчас у супругов есть высшее образование, они работают в местном банке, тестируют приложения. Кроме того, готовятся к получению российского гражданства.