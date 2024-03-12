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Красноярцам Роспотребнадзор рассказал, как сделать более полезные блины

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Отказ от сливочного и подсолнечного масла, замена муки и уменьшение количества сахара. А еще лучше не переедать.
Источник: НИА Красноярск

В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю поделились советами о том, как главное блюдо масленичной недели сделать менее калорийным и более полезным.

Так специалисты советуют, например, заменить пшеничную муку на цельнозерновую, овсяную, ржаную и даже гречневую. А от подсолнечного масла можно и вовсе отказаться.

«Используйте молоко низкой жирности или воду для замешивания блинного теста. Стремитесь уменьшить количество сахара в рецепте. Добавив в тесто мелко нарезанную зелень (шпинат, петрушку, укроп и т. д.), вы обогатите блины полезными микроэлементами, клетчаткой», — рассказывают в краевом Роспотребнадзоре.

Для уменьшения калорийности советуют не смазывать готовые блины сливочным маслом, а для начинки использовать нежирный творог, постный мясной фарш, фрукты и ягоды.

Еще в ведомстве советуют не переедать, употреблять блины в первой половине дня (чтобы успеть за день израсходовать всю полученную энергию) и не заменять блинами основной прием пищи.

Ранее НИА Красноярск посчитал, насколько за год подорожали продукты для приготовления блинов. Цены заметно выросли на все продукты из стандартного рецепта, кроме одного.

здоровье