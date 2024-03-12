Красноярцам Роспотребнадзор рассказал, как сделать более полезные блины

В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю поделились советами о том, как главное блюдо масленичной недели сделать менее калорийным и более полезным.
Так специалисты советуют, например, заменить пшеничную муку на цельнозерновую, овсяную, ржаную и даже гречневую. А от подсолнечного масла можно и вовсе отказаться.
«Используйте молоко низкой жирности или воду для замешивания блинного теста. Стремитесь уменьшить количество сахара в рецепте. Добавив в тесто мелко нарезанную зелень (шпинат, петрушку, укроп
Для уменьшения калорийности советуют не смазывать готовые блины сливочным маслом, а для начинки использовать нежирный творог, постный мясной фарш, фрукты и ягоды.
Еще в ведомстве советуют не переедать, употреблять блины в первой половине дня (чтобы успеть за день израсходовать всю полученную энергию) и не заменять блинами основной прием пищи.
Ранее НИА Красноярск посчитал, насколько за год подорожали продукты для приготовления блинов. Цены заметно выросли на все продукты из стандартного рецепта, кроме одного.