В Красноярском крае стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

В ведомстве также сообщили, что уровень эпидемического порога не превышен. Помните, что весенняя погода изменчива и непредсказуема, поэтому не спешите надевать лёгкую верхнюю одежду, отказываться от шапок и шарфов. Берегите себя и своих близких, не забывайте соблюдать меры профилактики! — предупреждают в Роспотребнадзоре.