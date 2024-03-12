В Красноярском крае стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

На прошедшей неделе отмечается снижение числа заболевших гриппом и ОРВИ среди жителей Красноярского края. Об этом рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора.
В ведомстве также сообщили, что уровень эпидемического порога не превышен. Помните, что весенняя погода изменчива и непредсказуема, поэтому не спешите надевать лёгкую верхнюю одежду, отказываться от шапок и шарфов. Берегите себя и своих близких, не забывайте соблюдать меры профилактики! — предупреждают в Роспотребнадзоре.
Напомним, на предыдущей неделе также было отмечено снижение заболеваемости. И неделю ранее.