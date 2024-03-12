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В Шелеховском районе перекроют движение транспорта из-за взрывных работ на трассе «Байкал»

13 марта автомобильный поток остановят с 16.30 до 17.30.

Взрывные работы пройдут 12 и 13 марта на федеральной трассе Р-258 «Байкал». Автомобильное движение будет частично перекрыто, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

12 марта взрывы выполнят в карьере на 55-м км трассы. Ограничение проезда будет действовать с 16.30 до 17.30.

13 марта аналогичные работы пройдут на строящемся участке в обход поселков Моты и Чистые Ключи Шелеховского района. Остановку транспортного потока проведут с 16.30 до 17.30 на отрезке с 39-го по 42-й км.

Специалисты ФКУ Упрдор «Прибайкалье» сообщили, что работы проходят с соблюдением всех требований безопасности.