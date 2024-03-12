В Красноярске водителей наказали за опасную для пешеходов парковку у школы (видео)

В Красноярске к ответственности привлекли водителей, которые нарушили правила парковки в пешеходной зоне у школы.
Накануне в социальных сетях появилась запись, на которой видно, что два автомобиля — «Тойота» и «Хонда» — припарковались в непосредственной близости от нерегулируемого пешеходного перехода на Ботаническом бульваре напротив школы № 3. Машины закрывали видимость пешеходам, среди которых большинство — ученики учебного заведения.
Водитель «Хонды» сбежал, заметив съемку, а женщина из «Тойоты» перешла дорогу, встретила своего ребенка у школы и только после этого уехала. «Своего встречаем, на остальных плевать», — прокомментировал ее поведение автор видео.
Запись во время мониторинга сети заметили сотрудники ГИБДД. Они установили нарушителей. Ими оказались 43-летняя женщина и 45-летний мужчина.
«В отношении водителей сотрудники Госавтоинспекции составили административные материалы по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 1000 рублей», — пояснили в дорожной полиции.