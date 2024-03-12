В Красноярске водителей наказали за опасную для пешеходов парковку у школы (видео)

Накануне в социальных сетях появилась запись, на которой видно, что два автомобиля — «Тойота» и «Хонда» — припарковались в непосредственной близости от нерегулируемого пешеходного перехода на Ботаническом бульваре напротив школы № 3. Машины закрывали видимость пешеходам, среди которых большинство — ученики учебного заведения.