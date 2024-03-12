Дорожники обратились к казахстанским водителям

В Западно-Казахстанской, Алматинской областях и в городе Астана, в области Жетысу ожидается густой туман. В области Абай, в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской и Акмолинской областях также ожидается туман, возможно осадки в виде снега и гололед.