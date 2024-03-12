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Дорожники обратились к казахстанским водителям

В «КазАвтоЖол» просят пользователей республиканских автомобильных дорог соблюдать правила безопасности дорожного движения и учитывать погодные условия при планировании дальних поездок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «КазАвтоЖол».
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Источник: Baigenews

В Западно-Казахстанской, Алматинской областях и в городе Астана, в области Жетысу ожидается густой туман. В области Абай, в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской и Акмолинской областях также ожидается туман, возможно осадки в виде снега и гололед.

В области Жамбыл в период с 11 по 13 марта прогнозируются обильные дожди, гроза. В горных районах области туман. Порывы ветра будут доходить до 23−28 м/сек. В следствии чего возможно образование гололеда.

На западе, севере и в центре Актюбинской области прогнозируется низовая метель, порывы ветра до 15−20 м/сек.