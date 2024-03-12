Из Владивостока открыт новый рейс в Таиланд

Авиакомпания AZUR air, специализирующася на чартерных перевозках, возобновила прямые рейсы из Владивостока на тайский курорт Паттайя (аэропорт Утапао). Вылеты выполняются с частотой один раз в 12 дней на воздушных судах Boeing 757−200W, сообщает ИА PrimMedia.
Отметим, что с октября 2023 года рейсы из Владивостока в Бангкок и Пхукет авиакомпания «Аэрофлот» выполняет на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing-777.
AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, стратегическим партером является Anex Tour.
Аэропорт Владивостока в январе-феврале 2024 года обслужил 364 тысячи пассажиров, что на 17% превысило показатель аналогичного периода 2023 года, сообщила пресс-служба АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ). В том числе внутренний пассажиропоток вырос на 9% — до 305 тысяч человек.
На международных авиалиниях было обслужено 59 тысяч пассажиров. Наиболее популярными направлениями стали Пхукет, Пекин и Харбин.
Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров. В 2023 году аэропорт обслужил более 2,5 млн пассажиров, что на 20% больше, чем в 2022 году.