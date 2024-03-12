Из Владивостока открыт новый рейс в Таиланд

Аэропорт Владивостока в январе-феврале 2024 года обслужил 364 тысячи пассажиров, что на 17% превысило показатель аналогичного периода 2023 года, сообщила пресс-служба АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ). В том числе внутренний пассажиропоток вырос на 9% — до 305 тысяч человек.