В ботсаду Алматы зацвели подснежники

«Просим бережно относиться к ним, не ходить по газонам и полянкам и тем более не срывать цветы. Уничтожение краснокнижных видов растений грозит наказанием в виде штрафа и даже лишением свободы до трех лет. Пожалуйста, наслаждайтесь красотой первоцветов на расстоянии».Пресс-служба Главного ботанического сада Алматы.