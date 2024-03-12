Главной проблемой екатеринбургских школьников стал буллинг

На сегодняшний день в 97 школах Екатеринбурга есть службы медиации — это специальные комиссии, которые занимаются решением конфликтов между детьми, рассказали ЕАН в екатеринбургском центре психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог». Как пояснили в центре, службы медиации появились в 15 екатеринбургских школах еще в 2014 году в качестве пилотного проекта. Педагоги, которые возглавили службы, прошли специальные курсы повышения квалификации. Одной из их задач было найти детей, которые потенциально способны проводить восстановительные процедуры со своими ровесниками или младшими школьниками, и обучить их этому.