Главной проблемой екатеринбургских школьников стал буллинг

Она отметила, что родители школьников, ставших жертвой буллинга, не всегда находят понимание в администрациях школ. В некоторых образовательных учреждениях тема и вовсе табуирована, а школьным психологам не хватает инструментов для эффективной профилактики подобных инцидентов.
«Травля или буллинг — это болезнь класса. Мы не можем сказать, что мы подлечим жертву или агрессора и все пройдет. Уйдут жертва, агрессор, сформированная групповая норма о разрешении насилия по отношении к кому-то сохранится», — отметила Анна Никитина.
Среди других важных проблем она отметила преступления против половой неприкосновенности ребенка и распространение вейпов среди школьников. По последнему случаю Никитина сообщила, что случаи курения вейпов встречаются даже во втором классе.
На сегодняшний день в 97 школах Екатеринбурга есть службы медиации — это специальные комиссии, которые занимаются решением конфликтов между детьми, рассказали ЕАН в екатеринбургском центре психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог». Как пояснили в центре, службы медиации появились в 15 екатеринбургских школах еще в 2014 году в качестве пилотного проекта. Педагоги, которые возглавили службы, прошли специальные курсы повышения квалификации. Одной из их задач было найти детей, которые потенциально способны проводить восстановительные процедуры со своими ровесниками или младшими школьниками, и обучить их этому.