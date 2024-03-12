Более 26 тысяч свердловчан заболели ОРВИ за неделю

По данным Роспотребнадзора, в период с 4 по 10 марта 2024 года на Среднем Урале зарегистрированы 26,7 тысячи случаев ОРВИ, что на 16% меньше, чем на прошлой неделе, но на 5% выше среднего многолетнего уровня. Более 60% заболевших — это дети.
«Среди возбудителей ОРВИ доминирует РС-вирус. Также выделены риновирусы, сезонные коронавирусы, метапневмовирусы, вирусы гриппа и другие», — говорится в сообщении ведомства. Заболеваемость выше среднеобластного уровня зафиксирована в Богдановиче, Сысерти, ЗАТО Свободном, Сухом Логе и Невьянске. В Екатеринбурге за минувшую неделю зарегистрированы 12,5 тысячи случаев острых респираторных инфекций.