Более 26 тысяч свердловчан заболели ОРВИ за неделю

По данным Роспотребнадзора, в период с 4 по 10 марта 2024 года на Среднем Урале зарегистрированы 26,7 тысячи случаев ОРВИ, что на 16% меньше, чем на прошлой неделе, но на 5% выше среднего многолетнего уровня. Более 60% заболевших — это дети.