В Омске в один день отключат холодную воду в домах двух округов

Под отключение попадают следующие адреса:

Ул. 4-я Транспортная, 1А, 1А/1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 2а к.2, 2А к.1, 2А/1, 2/1.

Ул. 6-я Линия, 182А.



Машина с питьевой водой будет установлена возле дома по ул. 4-я Транспортная, 9 с 10 часов и до окончания работ.



С 11 часов 19 марта до 8 часов утра 20 марта, специалисты проведут ремонтные работы по улице Гусарова в Центральном округе.



Под отключение попадают следующие адреса:

Ул. Октябрьская, 110, 120, 120а, 122, 124, 125, 126, 127, 153, 157, 159, 206, 190;

Ул. Гусарова, 51;

Ул. Чернышевского, 6;

Ул. Герцена, 48 лит Н, 44, 46, 55, 57, 63, 65;

Ул. Яковлева, 108, 112, 143, 145,



В этот же день, с 9 до 13 часов, работы пройдут на водопроводной насосной станции расположенной по ул. 24-я Северная, 168, к.1 в Центральном округе.



Здесь под отключение попадают следующие адреса:

Центральный тепловой пункт МП «Тепловая компания»;

Ул. 2-я Совхозная, 25, 31;

Ул. 24-я Северная, 168/1, 168/2;

Ул. 21-я Северная, 154, 158, 165;

Частный сектор по ул. Совхозная.