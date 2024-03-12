Охранник Гастрокорта в Новосибирске не пропустил пенсионерку на рынок

Пожилая жительница Новосибирска обвинила охранника Гастрокорта в том, что он не пропускал пенсионерку, когда та пыталась пройти через заведение во двор Центрального рынка. Негативный отзыв она оставила на сайте «Фламп».
По словам сибирячки, инцидент произошел 9 марта. Охранник не пускал пенсионерку внутрь здания. Она не понимает, какой смысл женщине в возрасте обходить все здание.
«Спускаться и подниматься через подвальное помещение тяжело. Ну сделали огромную едальню, людей-то пускайте!», — недоумевает пенсионерка.
Сам директор Центрального рынка Алексей Виноградов объяснил, что в праздничные выходные у них было много посетителей — пришлось расставлять дополнительную мебель.