В Новосибирской области нехватка врачей составляет от 5 до 20%

«Врачи — 88%, поликлинический персонал — 93%, врачи в стационарах — 84%, врачи в сельской местности — 81%, младший медицинский персонал — 85%», — рассказали в ведомстве.
В настоящий момент для обеспечения оптимальной инфраструктуры медицинских организаций на всей территории области строят новые больницы. Для укомплектованности штата врачей и привлечения узких специалистов в сферу медицины в регионе действуют различные меры поддержки, в том числе программа «Земский доктор».
Напомним, ранее редакция составляла антирейтинг пполиклиник Новосибирска. Пациенты жаловались, что не могут дозвониться до медучреждений и записаться к врачу. Ждать приема у терапевта в среднем приходится два дня.