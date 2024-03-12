В Новосибирской области нехватка врачей составляет от 5 до 20%

В настоящий момент для обеспечения оптимальной инфраструктуры медицинских организаций на всей территории области строят новые больницы. Для укомплектованности штата врачей и привлечения узких специалистов в сферу медицины в регионе действуют различные меры поддержки, в том числе программа «Земский доктор».