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В Новосибирской области нехватка врачей составляет от 5 до 20%

НОВОСИБИРСК, 12 марта, ФедералПресс. В Новосибирской области по итогам 2023 года укомплектованность медицинских организаций составляет 80 — 93% от всего штата персонала. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.
Источник: Freepik

«Врачи — 88%, поликлинический персонал — 93%, врачи в стационарах — 84%, врачи в сельской местности — 81%, младший медицинский персонал — 85%», — рассказали в ведомстве.

В настоящий момент для обеспечения оптимальной инфраструктуры медицинских организаций на всей территории области строят новые больницы. Для укомплектованности штата врачей и привлечения узких специалистов в сферу медицины в регионе действуют различные меры поддержки, в том числе программа «Земский доктор».

Напомним, ранее редакция составляла антирейтинг пполиклиник Новосибирска. Пациенты жаловались, что не могут дозвониться до медучреждений и записаться к врачу. Ждать приема у терапевта в среднем приходится два дня.

здоровье
медицина